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пятница, 26 марта 2021 14:35

Свитолина пожаловалась на травму руки

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Свитолина пожаловалась на травму руки
Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина пожаловалась на травму руки.

Украинка почувствовала дискомфорт на турнире в Майами, когда играла против Шелби Роджерс, сообщает WTA.

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"Начала игру я достаточно хорошо, но не смогла удержать гейма на своей подаче, это было немного обидно. Затем я начала отвлекаться из-за того, что у меня болело запястье. После того как наложили тейп, мне стало легче. Но дальше нужно смотреть. Хорошо, что в пятницу я не играю - будет дополнительный день для восстановления.

В четверг выступление не было идеальным. Но я боролась, пыталась отбросить все, что могло меня отвлечь. К тому же было ветрено. Я рада, что со всем справилась и одержала победу", - сказала украинка.

В 3-м раунде Элина Свитолина сыграет против Екатерины Александровой из России.

На предыдущем турнире в Дубае Свитолина проиграла на стадии 1/8 финала.

В мировом рейтинге теннисисток украинка занимает 5-е место.

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