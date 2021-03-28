Свитолина победила россиянку

Свитолина победила 34 ракетку мира. Фото: Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA 1000 в Майами.



В третьем круге украинка, посеянная под пятым номером, одолела Екатерину Александрову из России (№34 WTA) - 7: 6, 6: 4

Как и ожидалось, матч выдался непростым для обеих девушек. Свитолина сейчас не показывает высоких результатов, а на Александрову давили две недавних поражения в очных матчах, особенно - с матчболов на тай-брейке третьего сета в Абу-Даби.



В первом сете Элина выглядела убедительнее, дважды вела с брейком, но не смогла подать на партию в десятом гейме, после чего пришлось играть тай-брейк. В 13-м гейме украинка отдала всего одно очко и очень легко победила.

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В предыдущем раунде Свитолина победила Шембе Роджерс. Тогда украинка жаловалась на травму руки.