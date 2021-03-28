Свитолина победила россиянку

 
Ексклюзивы
1/5
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 72
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 351
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 2349
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 135
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 315
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 288
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 342
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1035
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 711
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 423
Фото
Все фото
5
5
15
20
3
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Видео
Все видео
Бельгия отыгралась в матче с Чехией
Бельгия отыгралась в матче с Чехией
Люксембург обыграл Ирландию с победным мячом киевского динамовца
Люксембург обыграл Ирландию с победным мячом киевского динамовца
Роналду бросил капитанскую повязку после скандальной ничьей с Сербией
Роналду бросил капитанскую повязку после скандальной ничьей с Сербией
Британец отправил россиянина Поветкина в глухой нокаут
Британец отправил россиянина Поветкина в глухой нокаут
Украина с большим трудом побеждала Финляндию
Украина с большим трудом побеждала Финляндию
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 315
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1035
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 360
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 423
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 873
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 18
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
воскресенье, 28 марта 2021 16:42

Свитолина победила россиянку

  Комментировать
Свитолина победила россиянку
Свитолина победила 34 ракетку мира. Фото: Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA 1000 в Майами.

В третьем круге украинка, посеянная под пятым номером, одолела Екатерину Александрову из России (№34 WTA) - 7: 6, 6: 4

Как и ожидалось, матч выдался непростым для обеих девушек. Свитолина сейчас не показывает высоких результатов, а на Александрову давили две недавних поражения в очных матчах, особенно - с матчболов на тай-брейке третьего сета в Абу-Даби.

В первом сете Элина выглядела убедительнее, дважды вела с брейком, но не смогла подать на партию в десятом гейме, после чего пришлось играть тай-брейк. В 13-м гейме украинка отдала всего одно очко и очень легко победила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина снялась в откровенной фотосессии

В предыдущем раунде Свитолина победила Шембе Роджерс. Тогда украинка жаловалась на травму руки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Свитолина победила россиянку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
марта

Вирджиния Вулф через голоса в голове покончила с собой

Спецназ расстрелял мирное население

Самое читаемое
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
5
 Просмотров: 10413
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов 21 Просмотров: 9649
Фото за которые могли наказать - вся правда о жизни в СССР
Фото за которые могли наказать - вся правда о жизни в СССР
15
 1 Просмотров: 5355
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
9
 Просмотров: 4887
Самолеты с пассажирами столкнулись во время взлета. Более 500 погибших
Самолеты с пассажирами столкнулись во время взлета. Более 500 погибших
 Просмотров: 3303
Спорт
"Думал, что умру" - легендарный экс-менеджер "Милана" о перенесённом ковиде
"Думал, что умру" - легендарный экс-менеджер "Милана" о перенесённом ковиде Просмотров: 378
"Интер" хочет забрать одноклубника Малиновского
"Интер" хочет забрать одноклубника Малиновского Просмотров: 162
Арбитр попросил прощения за незасчитанный гол Роналду
Арбитр попросил прощения за незасчитанный гол Роналду Просмотров: 765
Бельгия отыгралась в матче с Чехией
Бельгия отыгралась в матче с Чехией
 Просмотров: 297
Люксембург обыграл Ирландию с победным мячом киевского динамовца
Люксембург обыграл Ирландию с победным мячом киевского динамовца
 Просмотров: 648
Больше всего комментируют
21
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов
10
Создают угрозу нацбезопасности: Тупицкий больше не судья КСУ
5
На фронте погибли четверо военных. Бой продолжается
3
Большинство украинцев считают Россию агрессором и поддерживают деоккупацию Крыму - опрос
3
Зеленский заявил, что политики мешают восстановлению ввоза вакцины из Индии
Голосов: 175
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть