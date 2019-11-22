Свитолина планирует выступить на Олимпиаде-2020

Свитолина планирует принять участие в летней Олимпиаде в Токио. Фото: рейтер

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила о своих планах участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио.

"Конечно, Олимпиада у меня в планах. Есть огромное желание второй раз в своей карьере выступить на главном спортивном форуме четырехлетия. Я всегда рада выступать за сборную на Кубке Федерации - к сожалению, не всегда позволяет здоровье. В сезоне очень много турниров и всегда присутствует риск травмироваться ", - цитирует Свитолину "Обозреватель ",

Участники Олимпийских игр по теннису должны выполнить минимальный норматив по выступлениям в матчах Кубка Федерации за свою страну.

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XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 в Токио. На предыдущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Свитолина дошла до четвертьфинала, сенсационно обыграв легендарную американку Серену Уильямс.