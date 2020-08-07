Свитолина отказалась играть на US Open

Элина Свитолина пропустит первый турнир Большого шлема после картину. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась участвовать в Открытом чемпионате США по теннису.

Свитолина не хочет подвергать себя и свою команду опасности из-за пандемии коронавируса.

"Учитывая все обстоятельства, я приняла решение не участвовать в US Open. Хочу поблагодарить организаторов турнира, которые дали мне шанс выступить. Я понимаю, что они прилагают максимум усилий для безопасного проведения турнира, но я не чувствую себя достаточно комфортно, чтобы ехать в США и подвергать риску себя и свою команду", - написала Свитолина в Instagram.

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US Open стартует 31 августа и будет продолжаться до 13 сентября. Пока в заявке остаются 4 украинские теннисистки: Даяна Ястремская, Екатерина Бондаренко, Екатерина Козлова и Катарина Завацкая.