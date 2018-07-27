Свитолина отказалась ехать на турнир в Россию из-за политики

Свитолина отказалась ехать на соревнования в Россию. Фото: XSPORT.ua

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась от поездки в Россию. Украинка должна была выступить на турнире серии WTA Moscow River Cup, но позже свое согласие на участие отменила.

"На первом этапе среди звезд значилась Элина Свитолина. У нас с ней было подписано соглашение, но в силу известных всем причин политического характера командой Элины и ею самой, к сожалению, было принято решение в Россию не лететь", - сообщил директор турнира Александр Островский

Турнир Moscow River Cup проходит в Москве с 22 по 29 июля.

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После провального выступления на Уимблдоне Элина потеряла несколько позиций в рейтинге WTA.