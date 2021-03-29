Свитолина обыграла Квитову на турнире в Майами

Элина Свитолина соревновалась на корте почти три часа. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) выиграла матч 1/8 финала турнира WTA в Майами у чешки Петры Квитовой (№10 WTA) – 2:6, 7:5, 7:5

До этого теннисистки встречались 10 раз, Свитолина одержала 3 победы.

В четвертьфинале украинка сыграет с триумфатором пары Анастасия Севастова (№57 WTA) – Ана Конюх (№338 WTA).

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В 1/16 финала Свитолина обыграла россиянку Александрову 7:6, 6:4. Еще раньше спортсменка жаловалась на травму руки в матче против Роджер.