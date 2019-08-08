Свитолина и Монфис снялись в романтической фотосессии

Первая "ракетака" Украины порадовала своих фанатов фотосессией.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вместе со своим бойфрендом - французским теннисистом Гаэль Монфис - приняла участие в романтической фотосессии.

Элина и Гаэль, которых называют самой красивой парой мирового тенниса, примеряли одежду от лучших украинских дизайнеров. Получилось довольно стильно.

Автор: JetSetter.ua

Автор: JetSetter.ua

Автор: JetSetter.ua

Автор: JetSetter.ua

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В рейтинге сильнейших теннисистов мира украинка Свитолина занимает 7-ю позицию.