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среда, 19 января 2022 08:04

Свитолина и Костюк вышли в третий круг Australian Open

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Свитолина и Костюк вышли в третий круг Australian Open
Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina

В ночь на среду, 19 января, свои поединки второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису отыграли Элина Свитолина и Марта Костюк.

Обе украинки прошли в следующую стадию соревнований.

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Марта Костюк в двух сетах одолела Сару Соррибес-Тормо из Испании – 7:6, 6:3. Поединок оказался довольно трудным и длился почти 2 часа.

Элина Свитолина не имела проблем с Армони Тан из Франции в первом сете – 6:3. Во втором получила матч-пойнт при счете 5:4, однако дважды подряд проиграла свою подачу – 5:7.

В третьем сете при счете 5:1 француженка отказалась продолжать встречу. Тан настолько не выдержала напряжения, что покидала корт на специальной коляске.

В первом круге Australian Open украинки победили своих соперниц в двух сетах.

Следующей соперницей Марты Костюк будет испанка Паула Бадоса, посеянная на турнире под восьмым номером.

Элину Свитолину ждет матч с Викторией Азаренко из Беларуси.

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Дата
19
января

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