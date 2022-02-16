Свитолина и Ястремская с побед стартовали на турнире в Дубае

В Дубае начался престижный теннисный турнир WTA 500.
В основной сетке Украину представляют три теннисистки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.
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Первый круг удалось преодолеть двум украинкам.
Элина одолела представительницу Египта Майар Шериф - 6:2, 6:3.
Даяна оказалась сильнее Ирины Бегу из Румынии - 4:6, 6:2, 6:3.
Костюк, которая до этого прошла квалификацию, уступила Арине Соболенко из Беларуси - 4:6, 1:6.
Свитолина и Ястремская поединки второго круга проведут 16 февраля.
Элина имеет 10-й номер "посева".
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