Свитолина и Ястремская с побед стартовали на турнире в Дубае

Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina

В Дубае начался престижный теннисный турнир WTA 500.

В основной сетке Украину представляют три теннисистки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина поднимется на две позиции в мировом рейтинге

Первый круг удалось преодолеть двум украинкам.

Элина одолела представительницу Египта Майар Шериф - 6:2, 6:3.

Даяна оказалась сильнее Ирины Бегу из Румынии - 4:6, 6:2, 6:3.

Костюк, которая до этого прошла квалификацию, уступила Арине Соболенко из Беларуси - 4:6, 1:6.

Свитолина и Ястремская поединки второго круга проведут 16 февраля. Элина имеет 10-й номер "посева".