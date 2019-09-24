Свитолина и Ястремская прошли в 3-й круг на турнире в Китае

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 5688
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 8595
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2205
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 504
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3078
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3537
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1485
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 396
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1314
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3366
Фото
Все фото
16
6
10
5
4
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
Видео
Все видео
Самый красивый гол в прошлом сезоне был забит в ворота команды Реброва
Самый красивый гол в прошлом сезоне был забит в ворота команды Реброва
Футболиста с тяжелой травмой увезли со стадиона в багажнике такси
Футболиста с тяжелой травмой увезли со стадиона в багажнике такси
Бывший игрок "Динамо" забил красивый гол Буффону в Серии А
Бывший игрок "Динамо" забил красивый гол Буффону в Серии А
Бывший голкипер сборной Англии в британских "Танцах со звездами" станцевал с украинкой
Бывший голкипер сборной Англии в британских "Танцах со звездами" станцевал с украинкой
"Ливерпуль" оказался сильнее "Челси"
"Ливерпуль" оказался сильнее "Челси"
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 207
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5490
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5337
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31419
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
Просмотров: 648
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
вторник, 24 сентября 2019 12:29

Свитолина и Ястремская прошли в 3-й круг на турнире в Китае

  Комментировать
Свитолина и Ястремская прошли в 3-й круг на турнире в Китае
Свитолина легко разобралась со своей оппоненткой

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина одолела испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу во 2-м раунде турнира WTA в Ухане, Китай.

Мугуруса активнее начала матч и вырвалась вперед, но после разговора с тренером в средине сета Свитолина сумела переломить ход игры и выиграть со счетом 7:5.

Второй сет лучше начала украинка, в то время как Мугуруса допускала много ошибок и не сумела справиться с оказанным на нее давлением — 6:2.

WTA. Ухань (Китай). Второй раунд

Элина Свитолина (Украина) — Гарбинье Мугуруса (Испания) 2:0 (7:5, 6:2)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла американку Кристину Макхэйл.

Первый сет сложился для украинки удачно, хотя она и проиграла 3 гейма на собственных подачах. Макхэйл действовала нелучше, проиграв в первой партии каждый гейм.

В следующем сете Ястремская рисковала уступить американке. При счете 2:3 соперница украинки сделала брэйк на подаче Даяны. Однако Ястремская отыгралась с последующих 2:5, переведя в итоге встречу в тай-брейк, где в напряженной борьбе добыла победу.

Кристина Макхэйл (США) — Даяна Ястремская 0:2 (3:6, 6:7)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ястремская планирует выиграть в следующем сезоне турнир Большого шлема

В следующем раунде Свитолина сыграет с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой. Ястремская встретится с победительницей пары Аманда Анисимова — Каролина Плишкова.

https://sportarena.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Свитолина и Ястремская прошли в 3-й круг на турнире в Китае». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
сентября

В Киеве взорвали крупнейший небоскреб

29 пассажиров автобуса сгорели заживо

Фестиваль завершили запрещенной песней

Министр обратился к духовенству

Папа Римский попросил прощения у ученого

Самое читаемое
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
15
 1 Просмотров: 54348
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой Просмотров: 27200
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
5
 Просмотров: 18360
Князев прокомментировал задержание жены с ‎€650 тыс.
Князев прокомментировал задержание жены с ‎€650 тыс. 1 Просмотров: 15462
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
 Просмотров: 15255
Спорт
"Не поздравил с победой на молодежном Кубке мира" – Супряга раскритиковал Хацкевича
"Не поздравил с победой на молодежном Кубке мира" – Супряга раскритиковал Хацкевича Просмотров: 63
России могут запретить участвовать в Кубке мира 2022
России могут запретить участвовать в Кубке мира 2022 Просмотров: 126
Стало известно, кто может возглавить "Манчестер Юнайтед" в случае отставки Сульшера
Стало известно, кто может возглавить "Манчестер Юнайтед" в случае отставки Сульшера Просмотров: 207
России запретили участвовать в чемпионате мира по легкой атлетике
России запретили участвовать в чемпионате мира по легкой атлетике Просмотров: 207
"Спартак" не должен назначать тренером украинца" - Уткин
"Спартак" не должен назначать тренером украинца" - Уткин Просмотров: 333
Больше всего комментируют
3
Богдан "переплюнул" Зеленского в зарплате
2
Новый министр культуры прокомментировал связь с олигархом Пинчуком
2
Студентка мечтает стать обладательницей самых пышных губ в мире
2
"Может, еще и за визитку Яроша откроете?" – сети разозлило дело ГБР против Парубия
2
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину
Голосов: 229
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua