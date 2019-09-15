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воскресенье, 15 сентября 2019 11:19

Свитолина и Ястремская планируют выступить на Кубке Кремля в Москве

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Свитолина и Ястремская планируют выступить на Кубке Кремля в Москве
Обе спортсменки родились в Одессе

Официальный список игроков турнира будет опубликован на следующей неделе, так как дедлайн заявки истекает 16 сентября. На сегодняшний день, помимо Элины Свитолиной и Даяны Ястремской, из представительниц топ-30, в Москве планируют сыграть Симона Халеп, Йоханна Конта, Анастасия Севастова, Аннет Контавейт, Маркета Вондроушова и Мария Саккари.

Об этом сообщает btu.org.ua

Элина Свитолина в последний раз приезжала на этот турнир в 2016 году и стала полуфиналисткой, уступив будущей чемпионке Светлане Кузнецовой. После той игры украинка призналась, что ей до матча поступали угрозы от неизвестных.

Напомним, что лидер украинского тенниса ведет борьбу за попадание на Итоговый чемпионат WTA, где ей необходимо защитить прошлогодний титул. В календаре Свитолиной также значатся турниры в Гуанчжоу, Ухане и Пекине. На этой неделе украинка проиграла в четвертьфинале Премьера в Чжэнчжоу, сыграв два тяжелейших матча за один день.

Даяна Ястремская участвовала в Кубке Кремля один раз, в 2017 году она проиграла Ольге Савчук на старте отборочного турнира. Вторая ракетка Украины планирует завершить сезон сыграв на пяти турнирах. Помимо Кубка Кремля это будут соревнования в Осаке, Ухане, Пекине и Гонконге.

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Обе украинские теннисистки родились в Одессе.

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Дата
15
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