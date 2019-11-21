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Свитолина бросилась защищать своего парня после его поражения в Кубке Дэвиса

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Свитолина бросилась защищать своего парня после его поражения в Кубке Дэвиса
Свитолина и Монфис встречаются уже больше года. Фото: соцсети

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отреагировала на критику своего бойфренда Гаэля Монфиса в соцсетях.

Монфис в первом матче Финала Кубка Дэвиса неожиданно проиграл 73-й ракетке мира Йосихито Нисиоци (5: 7, 2: 6), сообщает "24 канал"

После матча в комментариях у португальского журналиста Хосе Моргадо один из болельщиков выразил сомнения в целесообразности пребывания Монфиса в составе сборной Франции. Ответ Элина Свитолина не заставила себя ждать.

"Наверное потому, что он выиграл 12 из 15 матчей в Кубке Дэвиса", - написала украинка и напомнила фанату, что Монфис действует игроком из топ-10.

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Сборная Франции по результатам жеребьевки попала в Группу А в финале Кубка Дэвиса. В первом поединке Жо-Вилфрид Цонга был сильнее, чем Ясутака Утияма, после чего очко японской команде в матче с Гаэль Монфис принес Йосихито Нисиока.

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