Шведский хоккеист оформил покер в НХЛ

Форсберг побил личный рекорд. Фото: Reuters

На "Бриджстоун-Арене" в Нэвилле (США) состоялся матч "Нэшвилл Предаторз" с "Коламбус Блю Джекетс" в рамках регулярного чемпионата НХЛ, завершившийся победой хозяев со счётом 6:0.

На счету шведского хоккеиста Филипа Форсберга четыре шайбы – по две в 1-м и 2-м периодах. Точку в матче поставил гол Ника Казинса на 47-й минуте.

"Нэшвилл" занимает шестую строчку в Западной конференции, чередуя в последних шести матчах победы и поражения. "Коламбус" со вторым поражением подряд идёт на 9-м месте в Восточной конференции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сын украинца Уейн Гретцки первым в НХЛ набрал 3000 очков

"Нэшвилл Предаторз" 3 декабря примет "Бостон Брюинз", а "Коламбус" в этот день отправится в гости к "Далласу", лидирующему на данный момент в матче с "Каролиной" (3:0).