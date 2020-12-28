Швед забил дебютный гол за "Мехелен"

Украинский форвард 23-летний Марьян Швед забил свой дебютный гол в чемпионате Бельгии.
В матче 19-го тура лиги Жупилье Швед принес победу "Мехелену" над "Мускрон" - 3:2.
Украинец вышел на замену на 61-й мин. при счете 1:0 и забил на 83-й мин. победный мяч своей команды. Швед продемонстрировал хорошую технику, когда принял не совсем удобный пас от партнера, обыграл соперника и пробил мимо вратаря.
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Марьяна Швед провел 5 матчей за "Мехелен". Его команда идет только на 13-м месте в турнирной таблице. Права на украинца принадлежат шотландскому "Селтику". В Бельгии он играет на правах аренды.
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