Швед забил дебютный гол за "Мехелен"

Марьян Швед принес победу своей команде. Фото: ФК "Мехелен".

Украинский форвард 23-летний Марьян Швед забил свой дебютный гол в чемпионате Бельгии.

В матче 19-го тура лиги Жупилье Швед принес победу "Мехелену" над "Мускрон" - 3:2.

Украинец вышел на замену на 61-й мин. при счете 1:0 и забил на 83-й мин. победный мяч своей команды. Швед продемонстрировал хорошую технику, когда принял не совсем удобный пас от партнера, обыграл соперника и пробил мимо вратаря.

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Марьяна Швед провел 5 матчей за "Мехелен". Его команда идет только на 13-м месте в турнирной таблице. Права на украинца принадлежат шотландскому "Селтику". В Бельгии он играет на правах аренды.