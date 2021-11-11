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Суркисы отговаривали владельца Кубка мира не отказываться от украинского гражданства

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Суркисы отговаривали владельца Кубка мира не отказываться от украинского гражданства

Обладатель молодежного Кубка мира 20-летний Георгий Цитаишвили рассказал, почему отказался от украинского гражданства.

По словам Цитаишвили, владельцы "Динамо" отказывали его от получения грузинского паспорта.

"Я хотел это сделать еще до Кубка мира Ю-20. Но из-за уважения к Игорю и Григорию Суркисам я этого не сделал. Обсуждал с ними этот вопрос, потому что я стал бы легионером в "Динамо". Они сказали, что это неважно – буду я легионером или нет.Сказали, что я еще молод и мне нужно дать время, чтобы осознанно принять решение.Таким образом они меня немного остановили и дали возможность подумать.Прошло время, мы выиграли Кубок мира, а потом я получил травму, когда имел дебютировать за сборную Грузии… Еще тогда я должен был сменить гражданство.

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Причина такого решения? Я горжусь своей родиной и знаю, что я грузин. Украина – мой второй дом. До сих пор держу руку на сердце, когда играет гимн. Это не значит, что я предал эту страну. Я грузин с самого начала. Гражданство Украины я принял, чтобы играть в Динамо. Тогда в ДЮФЛ нельзя было играть легионерам. Меня спросили, есть ли у меня родственники из Украины. Я сказал, что есть по бабушкиной линии, и меня попросили сменить гражданство.

Еще один фактор, который повлиял на мое решение играть за сборную Грузии – мой дедушка. Он очень этого хотел. Когда его не стало, я принял окончательное решение выступать там", – резюмировал Цитаишвили в интервью каналу "МУХА".

Георгий Цитаишвили является одним из величайших талантов "Динамо". Сейчас выступает в аренде за одесский "Черноморец". В 2021 году получил грузинское гражданство и начал выступать за сборную Грузии.

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