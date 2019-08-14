Суркисы не строят команду, а продолжают верить в фантомы давно минувших дней" – украинская пресса отреагировала на поражение "Динамо"

Футболист "Динамо" Бенжамин Вербич огорчён после упущенной голевой возможности при счёте 1:0 в пользу "Динамо"

Журналисты украинских изданий жестко раскритиковали "Динамо" , его тренера и владельцев за поражение от "Брюгге".

"Есть ощущение, что даже если "Краснодар" вылетит в следующем раунде квалификации в Лигу чемпионов (российская команда победила на выезде "Порту" - 3:2 после домашнего поражения - 0:1. - Gazeta.ua), то в ближайшие годы у него все сложится лучше, чем у "Динамо". И не потому, что у владельца клуба Сергея Галицкого денег больше, чем у братьев Суркисов, футболисты лучше, а война на Востоке нанесла Украине больше ущерба, чем России", – пишет "Трибуна".

"А потому что пока одни верят в фантомы давно минувших дней, другие строят современный клуб. Не идеальный, но точно клуб. В то время, как в Киеве вместо клуба – призраки прошлого, иногда более густые, иногда менее.

"В любой неудаче нужно попытаться найти позитив, – пишет издание "Спортарена". "Да, вылетели из Лиги чемпионов, но получили прямую путевку в групповой этап Лиги Европы – минуя отборочный квалификационный раунд. Будет время перевести дух и проанализировать ошибки.

С Хацкевичем или без него – не имеет никакого значения. Надо ставить новые цели и набирать очки в таблицу коэффициентов там, где это максимально возможно. И снова попытаться стать настоящим Динамо, а не просто участником еврокубков".

При счете 2:1 "Брюгге" настолько выровнял игру, что возможен успех Динамо выдавался каким сказочным чудом



ua-football дает свою характеристику игры "Динамо".

"Собственно, перечислять промахи нынешнего главного тренера и его штаба можно долго. Но есть ли в этом смысл? Достаточно посмотреть на игру и на результаты команды. Очевидно, Хацкевич хочет вернуть "Динамо" традиционный стиль - скорость, натиск, прессинг. Однако он не может этому научить своих подопечных. За два года контуры идеала, к которому стремится тренер, уже были бы заметны. Однако пока это "Динамо" выглядит лишь набором футболистов, которые играют по ситуации. Когда ситуация складывается не в их пользу (а такое случается почти всегда в противостоянии с командами сопоставимого или более высокого класса), шансов на положительный результат не остается.



В конце концов, нужен ли "Динамо" тренер, который прямо говорит, что уровень этой команды - это Лига Европы? Получается и золото нет смысла выиграть, иначе придется мучиться на групповом этапе Лиги Чемпионов. Итог из всего этого один - Хацкевич должен уйти" – резюмирует издание.

"При счете 2:1 "Брюгге" настолько выровнял игру, что возможен успех Динамо выдавался каким сказочным чудом – размышляет "Футбол-24" Вроде и нужно было для этого сделать один решающий шажок, но как? Ведь моментов практически не создавали, а соперник начал заставлять игроков атаки отрабатывать в обороне. Да-да, вместо того, чтобы защищаться, терпеть и отстаивать проходную поражение 1:2 (как, с большой вероятностью поступило бы это Динамо), Брюгге шел вперед и сажал всю оборону киевлян на карточки".

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"Динамо" будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов. Жеребьёвка - 30 августа.