Суркисы хотели продать "Динамо" российскому олигарху за $400 млн

Алишер Усманов - один из крупнейших богачей России. Фото: Reuters

Владельцы "Динамо" братья Суркисы могли продать киевский клуб в 2012 году российскому бизнесмену Алишеру Усманову.

Соглашение о продаже клуба сорвалась в последний момент, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

"Весной 2012 года "Динамо" могло получить нового владельца. В тот год на фоне тотального загона продонецким лагерем старшего Суркиса и лишения его поста президента ФФУ последний сэмоционировал.

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Последствием этого стали краткосрочные успешные переговоры с детищем Усманова USM Holding. По нашим данным, цена вопроса составила $400 млн. Аудиторские и финансовые службы холдинга олигарха, тщательно проверив активы, дали добро на покупку.

Сделка сорвалась за день до подписания. Виной тому — телефонный звонок одного большого - в прямом смысле слова тоже - политика. С ул. Банковой. Тот посоветовал "другу Алишеру" не торопиться, не тратить деньги, подождать. И пообещал "развоздушить" братьев уже в ближайшие месяцы. И тогда этот актив станет бесплатным.

Алишер, учуяв подвох и не желая встревать в традиционные украинские "мутняки", оставил эту затею. А далее сосредоточился на своем лондонском детище "Арсенал", — пишет источник.

Братья Суркисы владеют "Динамо" с 1993 года. Григорий Суркис был президентом "Динамо" с 1993-го по 1998 год, почетным президентом "Динамо" - с 1998-го по 2002 год. С 10 июня 2002-го президентом киевского клуба является его младший брат Игорь Суркис. В текущем сезоне команда лидирует в чемпионате Украины и смогла выйти в 1/8 Лиги Европы. Алишер Усманов - российский предприниматель и меценат узбекского происхождения, миллиардер, основатель USM Holdings. В марте 2012 года издание Bloomberg назвало Усманова самым богатым человеком России, оценив его состояние в $20 млрд США. В 2013-2015 годах возглавлял список самых богатых людей России. 2015 года, по версии журнала Forbes, занял 57-е место среди самых влиятельных людей мира.