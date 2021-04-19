Суркису остаются воспоминания, Ахметову - мечты

Идею Суперлиги уже раскритиковали Джонсон и Макрон. Фото: thesuperleague.com

12 топ-клубов Европы объявили о создании футбольной суперлиги. Это решение не стало сюрпризом. Напоминаем февральский текст из журнала "Країна".

"Владелец "Динамо" Игорь Суркис до сих пор гордится выходом в 1/2 финала Лиги чемпионов-1999, а его коллега из "Шахтера" Ринат Ахметов мечтает выиграть турнир. Очевидно, в ближайшее время такой возможности у него не будет.

18 февраля оба наших клуба стартуют в плей-офф Лиги Европы. Двумя днями раньше возобновится Лига чемпионов. Там, кроме грандов еврофутбола типа "Реала", "Барселоны", "Ювентуса", "Баварии", будут и клубы средней руки – "Порту", "Лейпциг", "Севилья".

Но все идет к созданию Суперлиги. В начале 1990-х тогдашний владелец "Милана" Сильвио Берлускони "продавил" реформацию Лиги чемпионов. В настоящий момент его дело продолжает Флорентино Перес – президент "Реала". Ему неинтересно играть с условными ференцварошами в ЛЧ и эйбарами в национальном чемпионате. И его футболистам тоже. Лучше еженедельно противостоять равным себе. Возможно, поединки исключительно между титулоносителями быстро поднадоедят зрителям, и те устанут еженедельно потреблять красную икру, которая потеряет вкус, но прибыли будут генерировать стабильные. И во времена пандемии и падения доходов такой путь – необратим. Выживут самые сильные и самые известные. "Динамо" и "Шахтер" к таким не принадлежат.

Хорошо, что в 2018-м Киев успел принять финальный матч Лиги чемпионов. Потому что в погоне за деньгами Европейская Суперлига будет назначать решающие поединки в Пекине или Нью-Йорке, Токио или Мельбурне.

Поэтому Суркису останется только вспоминать, а Ахметову – мечтать".

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Идея создания Суперлиги предполагает чемпионат сильнейших и богатейших команд Европы. Такой турнир может заменить европейские чемпионаты и еврокубки.

Ежегодно к турниру будут присоединяться новые клубы на основе процесса приема. Планируется 20 команд, которые поделят на две группы. Матчи Суперлиги планируют проводить в середине недели. За один сезон Суперлиги команды проведут по 18-23 матча. Все клубы-члены при вступлении в Суперлигу получат до €350 млн каждый.

Как ранее уже заявляли УЕФА и шесть федераций, клубам, которые согласятся участвовать в Суперлиге, запретят играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам могут отказать в возможности представлять свои национальные сборные на крупных международных турнирах.

Суперлига должна стартовать в августе 2021 года.

