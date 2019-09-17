Суркис жалеет, что не отправил Хацкевича в отставку раньше

 
Ексклюзивы
1/5
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Просмотров: 117
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
1 Просмотров: 1107
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
Просмотров: 495
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского парламентаризма - Терен
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского парламентаризма - Терен
Просмотров: 954
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3 Просмотров: 828
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 891
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2493
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1233
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2934
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1431
Фото
Все фото
6
10
5
4
8
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
В Турнире Независимости в Варшаве играли представители 11 народов мира
В Турнире Независимости в Варшаве играли представители 11 народов мира
Видео
Все видео
Игроки итальянского клуба отпраздновали победу в больнице с больным лейкемией тренером
Игроки итальянского клуба отпраздновали победу в больнице с больным лейкемией тренером
В Китае забили один из самых красивых голов года
В Китае забили один из самых красивых голов года
Молния ударила в футбольное поле во время матча
Молния ударила в футбольное поле во время матча
Разбился Андрій Гусин
Разбился Андрій Гусин
Команда украинца одержала дебютную победу в Серии А
Команда украинца одержала дебютную победу в Серии А
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4842
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1683
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31023
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 720
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
вторник, 17 сентября 2019 19:03

Суркис жалеет, что не отправил Хацкевича в отставку раньше

1 Комментировать
Суркис жалеет, что не отправил Хацкевича в отставку раньше
Хацкевич мог потерять работу еще позавершени прошлого сезона

Президент "Динамо" Игорь Суркис хотел сменить Александра Хацкевича на посту главного тренера киевлян на Алексея Михайличенко еще перед началом предсезонных сборов. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live".

"Игорь Суркис абсолютно доверяет Алексею Михайличенко. Эта вера — непоколебима".

"После вылета "Динамо" от "Челси" в Лиге Европы Игорь Суркис серьезно размышлял над тем, чтобы Михайличенко сменил Хацкевича на посту главного тренера киевлян по окончанию сезона. Сейчас он сожалеет, что не сменил тренера еще летом, перед началом тренировочных сборов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игроки "Динамо" еще должны доплатить за такую игру - футбольный менеджер раскритиковал "динамовцев"

Михайличенко возглавил "Динамо" в августе после вылета команды от "Брюгге" (0:1, 3:3) из квалификации Лиги чемпионов. Однако под руководством нового наставника бело-синие не показывают хороших результатов, не сумев выиграть в трех последних матчах.

https://sportarena.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суркис жалеет, что не отправил Хацкевича в отставку раньше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
сентября

Разбился Андрій Гусин

Самое читаемое
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
6
 Просмотров: 69957
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
8
 Просмотров: 41685
&quot;В стриптиз или в порно?&quot; - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
"В стриптиз или в порно?" - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
4
 Просмотров: 40681
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
6
 1 Просмотров: 20116
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой
5
 1 Просмотров: 12735
Спорт
Игроки итальянского клуба отпраздновали победу в больнице с больным лейкемией тренером
Игроки итальянского клуба отпраздновали победу в больнице с больным лейкемией тренером
 Просмотров: 72
Футболисты "Динамо" будут оштрафованы за неудачный результат против "Мальме"
Футболисты "Динамо" будут оштрафованы за неудачный результат против "Мальме" Просмотров: 369
Свитолина стартовала с победы на турнире в Китае
Свитолина стартовала с победы на турнире в Китае Просмотров: 117
В Китае забили один из самых красивых голов года
В Китае забили один из самых красивых голов года
 Просмотров: 1314
Молния ударила в футбольное поле во время матча
Молния ударила в футбольное поле во время матча
 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
10
Богдан: Отдельные политсилы пытаются дестабилизировать ситуацию
8
У Зеленского не видят смысла от пресс-конференций
5
Россияне идут вон, тогда выборы на Донбассе - Зеленский
4
Озвучили "формулу Зеленского" по освобождению Донбасса
4
"Не понимаю политического курса новой власти" - журналист отказался работать у Зеленского
Голосов: 1097
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua