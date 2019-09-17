Суркис жалеет, что не отправил Хацкевича в отставку раньше

Хацкевич мог потерять работу еще позавершени прошлого сезона

Президент "Динамо" Игорь Суркис хотел сменить Александра Хацкевича на посту главного тренера киевлян на Алексея Михайличенко еще перед началом предсезонных сборов. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live".

"Игорь Суркис абсолютно доверяет Алексею Михайличенко. Эта вера — непоколебима".

"После вылета "Динамо" от "Челси" в Лиге Европы Игорь Суркис серьезно размышлял над тем, чтобы Михайличенко сменил Хацкевича на посту главного тренера киевлян по окончанию сезона. Сейчас он сожалеет, что не сменил тренера еще летом, перед началом тренировочных сборов".

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Михайличенко возглавил "Динамо" в августе после вылета команды от "Брюгге" (0:1, 3:3) из квалификации Лиги чемпионов. Однако под руководством нового наставника бело-синие не показывают хороших результатов, не сумев выиграть в трех последних матчах.