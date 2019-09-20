Суркис выразил полную поддержку Михайличенко

Игорь Суркис продолжает полностью доверять Олесию Михайличенко

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился впечатлениями от победы над "Мальме" в первом туре группового этапа Лиги Европы.

"На футболистах был огромный груз ответственности. Признаюсь, даже я, не выходя на поле, чувствовал то напряжение и в раздевалке, и на непосредственно на газоне в первом тайме. Во второй половине команда доказала, что может играть в футбол, может дожать соперника. эта победа важна для психологии.

Я бы не хотел критиковать предыдущее тренерский штаб. У них были свои методы, у Михайличенко - свои. Только в будущем мы увидим, как команда прогрессирует и как находит свою игру.

"Динамо" удалось пережить неудачный период. Я надеюсь, благодаря этой победе команда сможет настроиться на матчи в чемпионате и будет радовать болельщиков качественным футболом.

Я понимал, когда назначал Михайличенко, что будут очень значительные изменения, прежде всего в тренировочном процессе. У нового тренера своя философия. Я полностью его поддерживаю и хочу, чтобы болельщики сделали тоже самое ", - сказал Суркис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Михайличенко не сдержал слез после победного гола "Динамо"

"Динамо" пебедило "Мальме" 1: 0 благодаря голу Буялського на 84 минуте игры. Следующий матч команда Михайличенко проведет в воскресенье против "Ворсклы" в гостях.