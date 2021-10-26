Суркис вернет Милевского в "Динамо" - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
Просмотров: 1782
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 639
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 1926
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1341
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1611
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 6210
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 540
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 4248
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 783
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3943
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Чтобы приехали на фронт к воинам – Федецкий о футболистах из Украины, играющих в России
Чтобы приехали на фронт к воинам – Федецкий о футболистах из Украины, играющих в России
Стало известно, сколько платит Ахметов, чтоб уколоть Суркисов
Стало известно, сколько платит Ахметов, чтоб уколоть Суркисов
В чемпионате Нидерландов забили гол "ударом скорпиона"
В чемпионате Нидерландов забили гол "ударом скорпиона"
Лидер сборной Боснии забил в ворота "Ювентуса"
Лидер сборной Боснии забил в ворота "Ювентуса"
Усик вернул титулы Кличко в Украину
Усик вернул титулы Кличко в Украину
Интервью
1/5
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
Просмотров: 513
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 720
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2574
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1647
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 963
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
26 октября 2021
Просмотров: 171
Почекайте
– Допоможіть знайти матері місце в лікарні. В будь-якій. Брат готовий повезти машиною куди скажете, – просить далека знайома Ольга з ...
вторник, 26 октября 2021 20:45

Суркис вернет Милевского в "Динамо" - СМИ

  Комментировать
Суркис вернет Милевского в &quot;Динамо&quot; - СМИ
Артем Милевский был звездой "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший форвард сборной Украины 36-летний Артём Милевский вернется в "Динамо"

Милевский будет работать на административном посту в киевском гранде, сообщает Мeta-ratings.com.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Буряк получит новую должность в "Динамо"

По имеющейся информации, президент столичного клуба Игорь Суркис в ближайшие дни встретится с Милевским и, возможно, легендарному динамовскому футболисту будет предложена работа в структуре чемпионов страны.

Каким направлением сможет заниматься в "Динамо" Милевский, станет известно по итогам встречи футболиста с президентом "бело-голубых".

Артём Милевский объявил о завершении карьеры в сентябре 2021 года. Последним клубом футболиста был "Минай".

В составе "Динамо" Милевский выступал с 2002-го по 2013 год. Провел 247 матчей, забил 82 гола и отдал 54 ассиста. Трижды выиграл чемпионский титул.

"Динамо" победило "Днепр-1" - 2:0 и вернуло себе единоличное лидерство в турнирной таблице.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суркис вернет Милевского в "Динамо" - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
октября

Новорожденной пересадили сердце животного

Президент США приказал спасти китов. На операцию пошло $5,5 млн

Самое читаемое
Звезда сериала &quot;Школа&quot; обнажила бедра в вызывающей фотосессии
Звезда сериала "Школа" обнажила бедра в вызывающей фотосессии
5
 Просмотров: 11971
Блохин высказался о прощании Милевского под песню &quot;Виват, король&quot;
Блохин высказался о прощании Милевского под песню "Виват, король" Просмотров: 11322
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
5
 Просмотров: 11259
Гороскоп на 25 октября: в чьей жизни наступит переломный момент
Гороскоп на 25 октября: в чьей жизни наступит переломный момент
 Просмотров: 4014
Ярославский прокомментировал будущее сотрудничество с Маркевичем
Ярославский прокомментировал будущее сотрудничество с Маркевичем Просмотров: 3942
Спорт
Почему Маркевича хотят отправить в отставку
Почему Маркевича хотят отправить в отставку
 Просмотров: 72
Украина разгромно проиграла Испании в отборе к Кубку мира
Украина разгромно проиграла Испании в отборе к Кубку мира Просмотров: 333
Чтобы приехали на фронт к воинам – Федецкий о футболистах из Украины, играющих в России
Чтобы приехали на фронт к воинам – Федецкий о футболистах из Украины, играющих в России
 Просмотров: 378
"Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев" - Селезнев о конфликте с защитником "Динамо"
"Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев" - Селезнев о конфликте с защитником "Динамо" Просмотров: 594
"Манчестер Юнайтед" определился с судьбой Сульшера
"Манчестер Юнайтед" определился с судьбой Сульшера Просмотров: 306
Больше всего комментируют
10
Данилов рассказал о прокремлевских группах в Украине
9
"Я за жесткую президентскую республику" - Данилов
3
"По-русски программы не веду" - тревел-блогер отказал гостелеканалу "Дом"
2
"Офшор 95": в НАПК рассказали о проверке декларации Зеленского
2
В "Квартале" есть самоцензура относительно Зеленского - Пикалов
Голосов: 304
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть