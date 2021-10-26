Суркис вернет Милевского в "Динамо" - СМИ

Артем Милевский был звездой "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший форвард сборной Украины 36-летний Артём Милевский вернется в "Динамо"

Милевский будет работать на административном посту в киевском гранде, сообщает Мeta-ratings.com.ua.

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По имеющейся информации, президент столичного клуба Игорь Суркис в ближайшие дни встретится с Милевским и, возможно, легендарному динамовскому футболисту будет предложена работа в структуре чемпионов страны.

Каким направлением сможет заниматься в "Динамо" Милевский, станет известно по итогам встречи футболиста с президентом "бело-голубых".

Артём Милевский объявил о завершении карьеры в сентябре 2021 года. Последним клубом футболиста был "Минай". В составе "Динамо" Милевский выступал с 2002-го по 2013 год. Провел 247 матчей, забил 82 гола и отдал 54 ассиста. Трижды выиграл чемпионский титул. "Динамо" победило "Днепр-1" - 2:0 и вернуло себе единоличное лидерство в турнирной таблице.