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понедельник, 19 августа 2019 11:20

Суркис рассказал, почему назначил тренером "Динамо" Михайличенко, а не Вернидуба

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Суркис рассказал, почему назначил тренером &quot;Динамо&quot; Михайличенко, а не Вернидуба
Игорь Суркис считает, что Алексей Михайличенко знает команду лучше других возможных кандидатов

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, почему предпочел Алексею Михайличенко перед другими тренерами.

"Я с огромным уважением отношусь к Вернидубу. Он проделал огромную работу в той команде (" Заре "- прим.), Где работал. И в той команде работать было гораздо сложнее, чем в киевском" Динамо". Нет тех возможностей. Прежде всего, команда не имела своего дома, но она выступала на достаточно высоком уровне, и не было таких больших провалов.

Но мое решение было сделано по одной простой причине: Михайличенко был в курсе всего, что происходило в киевском "Динамо". От него не было тайн. Он занимался трансферной политикой, он 4-5 раз в месяц выезжал в командировки, смотрел игры других команд, общался с Хацкевичем, видел тренировочный процесс, знает команду изнутри ", - сказал Суркис в эфире программы" Профутбол ".

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После матча с "Брюгге" киевский клуб уволил с должности главного тренера Александра Хацкевича, который третий год подряд не сумел вывести команду в групповой раунд Лиги чемпионов. Новым наставником "Динамо" стал Алексей Михайличенко.

https://football24.ua
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