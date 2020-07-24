Суркис рассказал, почему назначил Луческу тренером "Динамо"

Игорь Суркис уверен в своем выборе нового тренера. Фото: glavcom.ua

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, почему назначил Мирчу Луческу главным тренером команды.

По словам Суркиса, у Луческу будет мотивация успешно работать с "Динамо", поскольку в свое время его выгнали из "Шахтера". Теперь он хочет доказать бывшим работодателям их неправоту.

"Поймите меня, я колебался. Двое суток не спал, вел переговоры, чтобы его убедить. Имейте в виду, что Луческу из "Шахтера" ушел не сам. Его выгнали, и он затаил обиду, хочет обыграть "Шахтер" и доказать Ахметову, что он был неправ. Луческу знает, как это сделать. Я смотрел Мирче в глаза и поверил", - цитирует Суркиса "Главком".

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Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года с возможностью дальнейшего сотрудничества.