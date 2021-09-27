Суркис рассказал, почему избавился от Жерсона Родригеса

Игрок сборной Люксембурга 26-летний Жерсон Родригес покинул "Динамо" из-за проблем с дисциплиной.

Президент киевлян Игорь Суркис рассказал о причинах трансфера бывшего лидера команды.

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"Родригес сильный футболист. Но он считал и говорил, что должен быть игроком основного состава. И ни в коем случае его нельзя менять, он должен играть все игры. Еще и вел себя неадекватно. Поэтому мы отдали его в аренду с правом выкупа. Незаменимых нет. Качество игры прежде всего", - сказал Суркис в эфире "Великого Футбола".

Жерсон Родригес выступал за "Динамо" в сезонах 2019/21. С приходом Мирчи Луческу стал основным игроком команды и одним из лидеров

2 сентября нападающий был отдан в аренду команде из Франции "Труа" с правом выкупа.

29 сентября "Динамо" сыграет в матче второго тура Лиги чемпионов против "Баварии". Начало игры в 22:00.