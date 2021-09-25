Бенефис Гармаша: почему "Динамо" победило "Рух"

Денис Гармаш стал героем матча. Фото: Dynamo.kiev.ua

В матче девятого тура чемпионата Украины "Динамо" в гостях победил "Рух" - 2: 0

Что нужно знать о матче о "Арена Львов"?

Ротация от Луческу. Один из лидеров "Динамо" Буяльский даже не прилетел в Львов. Де Пена, Забарный, Шапаренко, Сидорчук остались на скамейке запасник.

Преимущество гостей. "Динамо" имело полное игровое и территориальное преимущество. У хозяев мало что получалось на поле.

"Динамо" решило все в первом тайме. Команда Луческу забила два мяча и закрыла вопрос победителя. Далее уже команды доигрывали матч.

Цыганков стал лидером бомбардиськой гонки

Гармаш стал героем матча. Полузащитник киевлян записал на свой счет заработанный пенальти и забитый мяч.

Шанс для Супряги и Вербича. Луческу дал возможность этим футболистам себя проявить, но ничего особенного ни один из них не показал.

Седьмой гол Цыганкова. Лидер "Динамо" реализовал пенальти и стал лидером бомбардирской гонки. На счету Цыганкова уже семь забитых мячей.

С мыслями о "Баварии". "Динамо" достигнув результата спокойно доиграли матч сохраняя сил. Луческу смог добыть три очка без над усилий дав возможность отдохнуть части ведущих игроков.

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"Динамо" лидирует в чемпионе Украины. Киевляне на три очка опережают "Шахтер". 29 сентября киевляне сыграют в Мюнхене против "Баварии" в рамках второго тура Лиги чемпионов. Начало игры в 22:00. Отчет об игре читайне на нашем сайте. 3 октября "Динамо" проведет следующий матч чемпионата против "Шахтера", Начало игры в 19:30.