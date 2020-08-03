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понедельник, 03 августа 2020 11:17

Суркис рассказал о реакции Ахметова на назначение Луческу в "Динамо"

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Суркис рассказал о реакции Ахметова на назначение Луческу в &quot;Динамо&quot;
Игорь Суркис обсудил из Ахметовым назначение Луческу. Фото Униан

Президент "Динамо" Игорь Суркис признался, что разговаривал с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым о назначении Луческу.

"После назначения я разговаривал с Ринатом Леонидовичем. Ахметов сказал мне самые главные слова: "Луческу - профессионал. Если бы я хотел придумать для своей команды мотивацию, то это лучшая мотивация".

У Ахметова была абсолютно нормальная реакция. Он сказал: "Это твое решение, ты хозяин клуба и вправе единолично это решение принимать. Если ты будешь выигрывать, тебе будут аплодировать. Если будешь проигрывать - будут ругать". Пишет "Футбум".

"Ахметов же не отец Луческу, чтобы благословлять. Он просто должен сказать, нормально это или нет. От Ахметова я услышал, если это было искренне, что это будет интересно для нашего клуба и новый вызов для его команды. Выиграв золотые медали 4 года подряд, нужно искать мотивацию, доставать ее изнутри, чтобы завоевать чемпионство в пятый раз", - добавил Суркис.

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Ранее легендарные футболисты "Динамо" Блохин и Буряк высказались негативно о назначении Луческу.

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03
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