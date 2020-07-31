Суркис пригрозил продать всех игроков "Динамо"

Игорь Суркис (по середине) считает, что "Динамо" должно достичь результата с Мирчей Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис пригрозил продать всех игроков клуба.

Если команда не сможет добиться успеха с Мирчей Луческу, то нужно будет менять всех игроков, сказал собственник "Динамо".

"Перевожу вам то, что сказал Мирча. Он хочет трофеев. Но трофеев не для себя, а, прежде всего, для вас, я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете. Многие из вас помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. А теперь он пришел к нам чтобы обыгрывать уже тех, с кем он построил систему, команду.

Мы с ним много говорили - система есть, но теперь нужна ваша воля, чтобы вы работали как следует в тренировочном процессе и воплощали эту работу в результат на футбольном поле. Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда, наверное, нужно будет менять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго!"- сказал Суркис на первой тренировке Луческу с командой.

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Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года с возможностью продления еще не один год. Динамовцы последний раз становились чемпионами Украины 4 года назад.