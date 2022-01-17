Суркис пожалел денег. "Динамо" не захотело покупать звезду Серии А за €1 млн

Киевское "Динамо" могло подписать форварда оружия Сербии и "Фиорентины" 17-летнего Душана Влаховича за €1 млн.

Киевляне пожалели за будущую звезду чемпионата Италии скромную сумму в 2017 году, сообщает "Динамо Киев Inside".

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"Сегодня - история об упущенной выгоде. Трансферная цель №1 в Европе нынешней зимой. Душан Влахович. Сейчас цена 21-летнего сербского Роберта Левандовского из "Фиорентины" (190 см) составляет сотни миллионов евро. А в 2017-м скауты "Динамо" Киев по Балканам предложили руководству клуба купить Душана у "Партизана" за €1 млн. Посредники готовы были вступить в немедленные переговоры с Белградом. Руководству "Динамо" цена за форварда показалась завышенной", - говорится в сообщении.

Душан Влахович выступает за "Фиорентину" с 2018 года. "Фиалки" заплатили за форварда "Партизана" около €2 млн. Трансфермаркет оценивает серба в €70 млн.

В услугах нападающего заинтересованы "ТС", "Барселона", "Ювентус", "МЮ", ПСЖ и другие ведущие команды Европы.

Команда Мирчи Луческу испытывает проблему с форвардами. Основным нападающим команды в первой части сезона был полузащитник Денис Гармаш.