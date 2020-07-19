Суркис поговорил со Скрипником после матча из "Зарей"

Виктор Скрипник проиграл в последнем туре "Динамо". Фото ФК "Рига"

Один из владельцев киевского "Динамо" Григорий Суркис разговаривал с главным тренером "Зари" Виктором Скрипником.

По данным издания Meta-ratings.com.ua, после поединка 31 тура УПЛ "Динамо" - "Заря" (3:1) Суркис-старший и Скрипник переговорили в подтрибунном помещении "Олимпийского", а тема разговора могла касаться их возможного будущего сотрудничества .

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Ранее сообщалось, что нынешний наставник киевлян Алексей Михайличенко скорее всего покинет свой пост по окончании текущего сезона, а потому "Динамо" может понадобиться новый тренер.