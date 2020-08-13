Суркис ошеломил "Наполи" суммой за Миколенко

Виталий Миколенко является уроженцем Черкасс. Фото ФК "Динамо"

"Наполи" приостановил переговоры по трансферу защитника "Динамо" 21-летнего Виталия Миколенко, сообщает ilnapolionline.com со ссылкой на Corriere dello Sport.

Это вызвано несогласованностью относительно суммы перехода. Итальянский клуб предполагал, что покупка украинца обойдется ему в €10 млн, но "Динамо" настаивает на 35.

Тransfermarkt оценивает футболиста в €9 млн, контракт с киевлянами рассчитан до лета 2023 года.

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В завершившемся сезоне УПЛ игрок забил 3 гола и сделал 5 голевых передач в 23 матчах.