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понедельник, 03 августа 2020 12:57

Суркис обвинил Блохина в предательстве

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Суркис обвинил Блохина в предательстве
Олег Блохн со скандалом попрощался с "Динамо". Фото УАФ

Легендарный футболист и экс-тренер сборной Украины Олег Блохин подверг критике назначение Мирчи Луческу на пост тренера "Динамо".

Игорь Суркис напомнил Блохину, как он покинул сборную Украины за 2 мин.

"Великому Блохину, если он мне послал вызов, я хотел бы ответить. Не обижая и не оскорбляя его, не умаляя его заслуг перед украинским футболом. Но хотел бы напомнить, что для того, чтобы занять пост тренера национальной команды, в свое время он тоже перешел из коммунистической партии в Социал-демократическую партию Украины. Значит, по дороге тоже кого-то предал".

"Он работал тренером сборной, но он ее бросил через 2 минуты после моего с ним разговора. Я тогда был в цейтноте, мне нужен был тренер после того, как я убрал Семина. Обратился к Блохину, он думал ровно минуту. Он не пошел в Федерацию футбола, а побежал. Разорвал контракт и перешел в "Динамо".

"Сейчас он в УАФ верно служит. Было куплено футболистов на 70 миллионов евро. Команда заняла 4-е место, а он после этого пришел ко мне за компенсацией. И я ему ее выплатил. Надо просто совесть иметь", — сказал Игорь Суркис в эфире программы "Мага".

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Олег Блохин тренировал "Динамо" с 2012-го по 2014 год.

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Дата
03
августа

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