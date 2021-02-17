Суркис ненароком обидел Луческу

Игорь Суркис пригласил Луческу в июле. Фото "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился своими мыслями о церемонии "Футбольные звезды Украины-2020", где звание лучшего тренера 2020 года удостоился наставник "Зари" Виктор Скрипник.

В своем комментарии Суркис также выразил негодование по поводу того, что в список лучших тренеров попал главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, но в то же время отсутствовал наставник "горняков" Луиш Каштру.

"Изначально была комедийная эта церемония, скажу вам откровенно. Начиная от кандидатов, которые выбирались, заканчивая тем, как она проходила. Обычно церемония транслируется, болельщики могут посмотреть. Такое впечатление, что это все делалось для самих себя. Сегодня же нельзя критиковать нашу доблестную ассоциацию футбола. Они ж штрафуют меня, у меня уже скоро деньги закончатся. Такие вещи мне непонятны", — приводит слова Суркиса ТК "Футбол 1/2/3".

"Мне непонятно, как в список лучших тренеров попал Мирча Луческу. Я вам прямо говорю. Он принял команду во 2-м полугодии, а награду давали за целый 2020 год. Как туда не попал тренер "Шахтера", мне тоже непонятно. Мы же должны называть вещи своими именами. Для меня самый лучший тренер — это мой тренер.

Но если меня спросят, кто сегодня принес больше очков в копилку Украины, я отвечу, что донецкий "Шахтер". Да, мы в этом году много очков в копилку внесли. Кто попал в полуфинал Лиги Европы? Донецкий "Шахтер". Моё мнение, что тренер "Шахтера" должен был претендовать на место в тройке номинантов, а он даже в тройку не попал".

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"Динамо" опережает "Шахтер" в турнирной таблице чемпионата на 3 балла после победы над "Олимпиком" в субботу, 13 февраля.