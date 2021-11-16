Суркис не унимается: в день важного матча на украинский футбол снова "полили грязью"

Нардеп от ОПЗЖ Григорий Мамка снова заявил о якобы злоупотреблении руководства УАФ на строительстве мини-футбольных площадок, хотя доказательств этого не нашла даже ВСК.

Некоторые депутаты и даже отдельные СМИ продолжают взрывать имидж украинского футбола даже после провала работы так называемой "футбольной" Временной следственной комиссии в ВР, которую инициировал Григорий Суркис.

Об этом пишут "Комментарии".

В частности, в сюжете "Подробностей" нардеп от ОПЗЖ Мамка заявил о якобы злоупотреблении УАФ на строительстве мини-футбольных площадок с искусственным покрытием. Это был государственный проект, который реализовывался на средства из центрального и местных бюджетов. УАФ тогда не был ни распорядителем средств, ни заказчиком выполненных работ. Именно поэтому инициированная Суркисом в прошлом году "футбольная" ВСК в ВР во главе с его партийным соратником Мамкой полностью провалилась, напоминает издание.

Члены ВСК тогда не смогли составить даже финальное заключение своей работы, а парламент отказался голосовать за продление срока работы комиссии.

"Причины отказа нардепов голосовать за комиссию звучали разные. Некоторые из них сводились к тому, что ВСК "носит заказной характер", имеет признаки "политизированной" и может служить инструментом давления на УАФ со стороны заинтересованных политиков. Вице-премьер Украины Ирина Верещук тогда заявила, что с помощью футбольной ВСК "кто-то с кем хочет свести счеты", - говорится в новости.

Несмотря на это, в СМИ появляется очередная волна недоказанных тезисов Мамки в адрес УАФ. Ее подхватывают медиа из пула Медведчука, Левочкина и Дмитрия Гордона — друга и соратника Суркиса.

Последний, к слову, так и не смог опровергнуть свою прямую причастность к попыткам организации медийного и парламентского давления на руководство украинского футбола, как и свою смс-переписку по этому поводу.

Напомним, что в НАБУ, Генпрокуратуру и Нацполицию официально заявили об отсутствии уголовных производств и подозрений относительно руководства Украинской ассоциации футбола. Также напомним, что сегодня очень важный футбольный день. Украинская сборная должна сыграть свой решающий матч в рамках отборочного тура на ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной. И, вероятно, волна новой дискредитации футбольных функционеров призвана, среди прочего, дестабилизировать настроение команды.