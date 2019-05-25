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суббота, 25 мая 2019 18:03

Суркис не продал Цыганкова "Наполи" за 18 миллионов евро

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Суркис не продал Цыганкова &quot;Наполи&quot; за 18 миллионов евро
За Цыганкова просят 25 миллионов евро

Киевское "Динамо" оценило своего вингера Виктора Цыганкова в 25–30 миллионов евро.

По информации AreaNapoli, попытку заполучить 21-летнего украинца предпринял "Наполи". Через посредников за футболиста неаполитанцы предложили 18 миллионов евро. Однако президент киевского клуба Игорь Суркис отказался отпускать игрока за указанную сумму, так как рассчитывает выручить с продажи вингера минимум на 7 миллионов больше. Об этом пишет footboom.com


Пока не ясно, продолжит "Наполи" борьбу за украинца или выйдет из переговоров.

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В нынешнем сезоне на клубном уровне Виктор Цыганков принял участие в 45 матчах, при этом отметился 18 результативными ударами и 17 голевыми передачами. Контракт футболиста с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года.

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