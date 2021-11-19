Суркис не продал Цыганкова чемпиону Испании

Чемпион Испании мадридский "Атлетико" не смог подписать лидера "Динамо" 24-летнего Виктора Цыганкова.

Бывший тренер киевлян Александра Хацкевич рассказал, какие команды интересовались Цыганковым.

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"О том, что "Шальке" давал за Цыганкова 20 миллионов евро, я не слышал. Знаю, что один итальянский клуб давал за него серьезные деньги. Знаю, что сейчас у него был вариант из "Атлетико" Мадрид. Почему он не состоялся - я не знаю. Может, как говорит Игорь Михайлович Суркис, цифры не совпали. Или факс не пришел (улыбается)", - сказал Хацкевич в Youtube "Прямая красная".

Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. В текущем сезоне в УПЛ провел 14 матчей и забил девять голов.

19 ноября "Динамо" сыграет против "Черноморца в рамках 15-го тура УПЛ. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

В прошлом сезоне "Атлетико" выиграл чемпионат Испании.