Суркис не отпустил футболиста "Динамо" в "Тоттенхэм"

Йерко Леко выступал за "Динамо" 4 сезона. Фото: dynamo.kiev.ua

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не отпустил хорвата Йерко Леко в АПЛ.

Суркис считает, что "Тоттенхэм" не очень известный клуб для игрока "Динамо".

"Киев - это особая среда, а Суркис - президент, который любит громкие имена. Он хотел, чтобы я покинул "Динамо" только ради серьезных клубов, как" Интер " или что-то вроде этого. Например, я помню, что был интерес "Тоттенхэма", мы уже договорились практически обо всем. Но Суркис сказал, что этот клуб недостаточно силен, это не то имя для перехода.

Тогда еще "Тоттенхэм" не был тем, кем он является сегодня, но я даже не знал, когда все происходило. Там игрок узнает все в конце. Если бы я узнал вовремя, то решил бы этот вопрос каким-то инцидентом на тренировке или чем-то подобным. Тогда "Динамо" было бы вынуждено меня отпустить", - цитирует Леко Germanijak.

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Йерко Леко перешел в киевское "Динамо" из "Динамо" Загреб в 2002 году. Также хорват играл за "Монако", турецкий "Буджаспор".