Суркис не хочет отпускать Михайличенко

Президент "Динамо" Игорь Суркис не хочет отпускать из клуба спортивного директора Алексея Михайличенко.
Суркис пока не подписал заявление об увольнении функционера из клуба, сообщает Meta Ratings.
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Михайличенко предложили работу в Украинской ассоциации футбола. В "Динамо" посчитали, что не хотели бы видеть функционера в недружественной к клубу организации, поэтому пытаются удержать его
Не исключено, что на некоторое время Михайличенко пойдет в отпуск, а потом клуб и специалист вернутся к этому вопросу.
Алексей Михайличенко выступал за клуб в качестве игрока с 1981 по 1990 годы. Был помощником Валерия Лобановского. С 2002 по 2004 годы возглавлял первую команду. Работал с молодежной и национальной сборной. В 2011-м вернулся в "Динамо" в статусе спортивного директора.
"Динамо" в сезоне 2020/21 выиграл все возможные внутренние трофеи - чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Смогло пробиться в Лигу чемпионов и дошло до 1/8 Лиги Европы.
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