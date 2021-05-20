Суркис не хочет отпускать Михайличенко

Алексей Михайличенко был отправлен в отставку по завершении прошлого сезона. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент "Динамо" Игорь Суркис не хочет отпускать из клуба спортивного директора Алексея Михайличенко.

Суркис пока не подписал заявление об увольнении функционера из клуба, сообщает Meta Ratings.

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Михайличенко предложили работу в Украинской ассоциации футбола. В "Динамо" посчитали, что не хотели бы видеть функционера в недружественной к клубу организации, поэтому пытаются удержать его

Не исключено, что на некоторое время Михайличенко пойдет в отпуск, а потом клуб и специалист вернутся к этому вопросу.

Алексей Михайличенко выступал за клуб в качестве игрока с 1981 по 1990 годы. Был помощником Валерия Лобановского. С 2002 по 2004 годы возглавлял первую команду. Работал с молодежной и национальной сборной. В 2011-м вернулся в "Динамо" в статусе спортивного директора. "Динамо" в сезоне 2020/21 выиграл все возможные внутренние трофеи - чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. Смогло пробиться в Лигу чемпионов и дошло до 1/8 Лиги Европы.