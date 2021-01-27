Суркис назвал самый дорогой и наиболее провальный трансфер "Динамо"

Джермейн Ленс выступал за "Динамо" 2 сезона. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент "Динамо" Игорь Суркис считает бразильского форварда Андре самым провальным трансфером, а голландца Джермейна Ленса самым дорогим трансфером "Динамо".

Если Ленс смог себя проявить в Украине, то Андре стал полным разочарованием и быстро вернулся на родину.

"Самый дорогой трансфер в истории "Динамо"? Джермейн Ленс. 11 миллионов евро и плюс бонусы. Самый неудачный? Неудачной покупкой было подписание в 9 миллионов евро Андре, но нам потом удалось его продать", - сказал Суркис в интервью Дмитрию Гордону.

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Андре выступал за "Динамо" с 2010-го по 2012 год. За это время бразилец провел только 9 матчей, в которых не забивал голов. Ленс выступал за киевлян 2013-2015 годах. За это время Джермейн провел 49 матчей и забил 12 мячей. Его трансфер в "Сандерленд" оценивается в € 23 млн.