Суркис должен уйти из "Динамо"

"Динамо" не создало ни одного 100% момента. Фото ФК "Колос"

Киевское "Динамо" проиграло коваливскому "Колоса" - 0:2 в последнем туре чемпионата Украины. Киевляне чудом удержались на втором месте, поскольку "Заря" сыграла вничью - 1:1 с черниговской "Десной".

Можно поздравить президента "Динамо" с выходом в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Но больше хочется поздравить господина Суркиса с тем, что под его непосредственным руководством киевское "Динамо" докатилось до того, что без вариантов проиграло на своем поле коваливскому "Колосу". Еще раз: "Динамо" в решающем матче проиграло дома коваливскому "Колосу".

Ну, а Суркису хочется посоветовать идти к своим друзьям-товарищам по Оппоблоку в Верховную Раду и там заниматься демагогией, к которой он привык

Ну, а Суркису хочется посоветовать идти к своим друзьям-товарищам по Оппоблоку в Верховную Раду и там заниматься демагогией, к которой он привык. А гордость украинского футбола киевское "Динамо" надо отдать в хорошие руки. И не стоит говорить, что я, мол, вкладываю в "Динамо" свои деньги. Ваши деньги в пользу команде не идут.

Если вы, уважаемые читатели, думаете, что после такого в киевском клубе хоть что-то изменится - крупно ошибаетесь. Руководство киевской команды имеет непревзойденный талант из всех возможных вариантов выбирать худший. Этот талант Игорь Михайлович натренировал еще в казино Монако, где постоянно спускает круглые суммы. В поисках тренера для "Динамо" ему и напрягаться не надо: уверенно ставь на зеро!

Сегодняшнюю игру провалили "молодые таланты" "Динамо" - Цыганков и Шапаренко. Именно они привезли два м мяча. Видимо, такое положение дел символическое - Цыганков и Шапаренко, считавшиеся самым большими талантами "Динамо", сейчас являются символами регресса и застоя.

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Луганская "Заря" заняла третье место и завоевала прямую путевку в Лигу Европы. "Десна" начнет соревнования по квалифай-раунда. Последнюю путевку разыграют в мини-турнире "Александрия", "Колос", "Днепр" и "Мариуполь".