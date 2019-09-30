"Суркис бы вывез нас в лес" – Милевский прокомментировал выступления "Динамо" в этом сезоне

Артем Милевский третий сезон выступает за "Динамо" Брест. Фото: официальный сайт "Динамо" Брест

Форвард "Динамо" Брест Артем Милевский рассказал, что могло произойти с игроками за долговременную безвыигрышную серию, когда он был в киевском клубе.

Об этом пишет "Футбол 24".

"В наше время, если бы мы не выигрывали 6 матчей подряд, то не знаю, что бы с нами сделали. Бесплатно играли бы! Игорь Михайлович вывез бы всех в лес. Это 100%. Заказал бы всем по "мерсу" и вывез в лес - там бы в футбол играли, тренировались. Мягко говоря!" - сказал Милевский FootballHub.

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Артем Милевский известен тем, что 9 лет выступал за "Динамо. Всего провел 178 матчей, в которых забил 56 голов. Сейчас нападающий играет в Беларуси за "Динамо" Брест.