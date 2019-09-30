"Суркис бы вывез нас в лес" – Милевский прокомментировал выступления "Динамо" в этом сезоне

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3042
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2619
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 873
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6885
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9576
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2430
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 558
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3303
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3708
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1548
Фото
Все фото
9
16
6
10
5
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Видео
Все видео
Бывший игрок "Барселоны" получил ужасную травму в Мексике
Бывший игрок "Барселоны" получил ужасную травму в Мексике
Как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Молниеносный сын адвентистов. Усейн Болт бегал за пределом человеческих возможностей
Молниеносный сын адвентистов. Усейн Болт бегал за пределом человеческих возможностей
Левандовский феерит. Роберт установил очередной рекорд
Левандовский феерит. Роберт установил очередной рекорд
Финал мужского спринта на чемпионате мира. Пять спортсменов выбежали из 10 секунд
Финал мужского спринта на чемпионате мира. Пять спортсменов выбежали из 10 секунд
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 495
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 621
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 315
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6039
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 сентября 2019
Просмотров: 738
Проявити сміливість
– Нарешті і в нас прості люди зможуть свою правду довести, – на музейній виставці зустрічаю знайомого – Андрія Богдановича. За ...
понедельник, 30 сентября 2019 13:53

"Суркис бы вывез нас в лес" – Милевский прокомментировал выступления "Динамо" в этом сезоне

  Комментировать
&quot;Суркис бы вывез нас в лес&quot; – Милевский прокомментировал выступления &quot;Динамо&quot; в этом сезоне
Артем Милевский третий сезон выступает за "Динамо" Брест. Фото: официальный сайт "Динамо" Брест

Форвард "Динамо" Брест Артем Милевский рассказал, что могло произойти с игроками за долговременную безвыигрышную серию, когда он был в киевском клубе.

Об этом пишет "Футбол 24".

"В наше время, если бы мы не выигрывали 6 матчей подряд, то не знаю, что бы с нами сделали. Бесплатно играли бы! Игорь Михайлович вывез бы всех в лес. Это 100%. Заказал бы всем по "мерсу" и вывез в лес - там бы в футбол играли, тренировались. Мягко говоря!" - сказал Милевский FootballHub.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" одержало 4 победы подряд

Артем Милевский известен тем, что 9 лет выступал за "Динамо. Всего провел 178 матчей, в которых забил 56 голов. Сейчас нападающий играет в Беларуси за "Динамо" Брест.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Суркис бы вывез нас в лес" – Милевский прокомментировал выступления "Динамо" в этом сезоне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
сентября

Женщину осудили за деятельность в вооруженном формировании

В Киеве собрался 300-тысячный митинг против международного договора

Украинские военные прорвали вражеское окружение

Самой красивой итальянке Монике Беллуччи - 55

Самое читаемое
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 23671
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
9
 Просмотров: 22437
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 20927
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
9
 Просмотров: 20602
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
9
 Просмотров: 20414
Спорт
Стало известно, сколько братья Кличко уплатили налогов в бюджет Украины
Стало известно, сколько братья Кличко уплатили налогов в бюджет Украины Просмотров: 531
Ограбили дом бывшего игрока сборной России по футболу
Ограбили дом бывшего игрока сборной России по футболу Просмотров: 270
"Манчестер Сити" определился с тренером, который заменит Гвардиолу
"Манчестер Сити" определился с тренером, который заменит Гвардиолу Просмотров: 396
Бывший игрок "Барселоны" получил ужасную травму в Мексике
Бывший игрок "Барселоны" получил ужасную травму в Мексике
 Просмотров: 270
Ястремская покинула престижный турнир в Китае
Ястремская покинула престижный турнир в Китае Просмотров: 117
Больше всего комментируют
5
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
4
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
3
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
2
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
2
Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин
Голосов: 708
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua