Супрягу снова зовут в Италию

Владислав Супряга не убедил тренера Луческу. Фото: ua-football. com

Форвард "Динамо" Владислав Супряга заинтересовал клуб Серии А "Дженоа".

Как сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский со ссылкой на собственные источники, "Болонья" уже не намерена покупать футболиста.

Сделать предложение Супряге в размере€7-8 млн готов "Дженоа", но "Динамо" хочет более €10 млн за один или два транша. Другие варианты клуб не устраивают.

Отмечается, что генуэзцы вскоре подпишут поляка 18-летнего Александра Буксу. Его преимущество в том, что у него есть паспорт гражданина ЕС.

Решение о покупке Супряги будет принимать президент "Дженоа" Энрико Прециози, но условия, поставленные "Динамо", ставят под вопрос трансфер футболиста.

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Супряга провел в прошлом сезоне 17 матчей в УПЛ – забил два гола и отдал один голевой пас. Он пришел в "Динамо" из "Днепра-1", где был лучшим бомбардиром, но не сумел проявить себя в столичном клубе. "Дженоа" в минувшем сезоне занял 11 место.