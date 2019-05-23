Суперзвезда Манчестер Юнайтед отказался подписывать новый контракт и собирается в другой клуб

ПСЖ создает дополнительные проблемы "Манчестер Юнайтед" в переговорах со своим вратарем Давидом Де Хеа.
Предложение руководства "красных дьяволов" не устроила испанца, информирует "The Sun".
"Манчестер Юнайтед" не хочет платить Де Хеа 350 тысяч фунтов в неделю. По информации издания, именно такую зарплату требуют представители игрока сборной Испании. А вот ПСЖ готов удовлетворить аппетиты звездного вратаря. Французский клуб предлагает 60 миллионов фунтов, чтобы убедить "МЮ" все же отпустить Давида.
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В сезоне 2018/19 Де Хеа не выиграл ни одного трофея с "Манчестер Юнайтед", стало лишним поводом для мыслей по смене команды.
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