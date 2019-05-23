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четверг, 23 мая 2019 13:00

Суперзвезда Манчестер Юнайтед отказался подписывать новый контракт и собирается в другой клуб

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Суперзвезда Манчестер Юнайтед отказался подписывать новый контракт и собирается в другой клуб
Давид Де Хеа не видит перспектив оставаться на "Олд Траффорд". Фото: Reuters

ПСЖ создает дополнительные проблемы "Манчестер Юнайтед" в переговорах со своим вратарем Давидом Де Хеа.

Предложение руководства "красных дьяволов" не устроила испанца, информирует "The Sun".

"Манчестер Юнайтед" не хочет платить Де Хеа 350 тысяч фунтов в неделю. По информации издания, именно такую ​​зарплату требуют представители игрока сборной Испании. А вот ПСЖ готов удовлетворить аппетиты звездного вратаря. Французский клуб предлагает 60 миллионов фунтов, чтобы убедить "МЮ" все же отпустить Давида.

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В сезоне 2018/19 Де Хеа не выиграл ни одного трофея с "Манчестер Юнайтед", стало лишним поводом для мыслей по смене команды.

https://football24.ua
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