Суперзвезда Манчестер Юнайтед отказался подписывать новый контракт и собирается в другой клуб

Давид Де Хеа не видит перспектив оставаться на "Олд Траффорд". Фото: Reuters

ПСЖ создает дополнительные проблемы "Манчестер Юнайтед" в переговорах со своим вратарем Давидом Де Хеа.

Предложение руководства "красных дьяволов" не устроила испанца, информирует "The Sun".

"Манчестер Юнайтед" не хочет платить Де Хеа 350 тысяч фунтов в неделю. По информации издания, именно такую ​​зарплату требуют представители игрока сборной Испании. А вот ПСЖ готов удовлетворить аппетиты звездного вратаря. Французский клуб предлагает 60 миллионов фунтов, чтобы убедить "МЮ" все же отпустить Давида.

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В сезоне 2018/19 Де Хеа не выиграл ни одного трофея с "Манчестер Юнайтед", стало лишним поводом для мыслей по смене команды.