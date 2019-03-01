Шумахера заметили во время прибытия в Испанию

Шумахер получил тяжелую травму в 2013 году и с тех пор проходит курс лечения. Фото: Ribalych.ru

Легенда "Формулы-1" Михаэль Шумахер впервые с момента получения травмы головы в 2013 году был замечен посторонними людьми.

Немецкое издание Bunte сообщает, что Михаэль был замечен прибывающим на темно-синем вертолете в Порт-д'Антракс на Мальорке, где у семейства Щумахеров есть вилла стоимостью 30 млн евро.

По утверждениям очевидцев, они видели, как из вертолета выходил сам Шумахер вместе со своей семьей.

Сообщается, что медицинский персонал дежурил на вилле семьи Шумахера.

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Также есть информация, что Михаэль провел на этой вилле прошлое Рождество, Новый год и свое день рождение 3 января.

Сама семья Шумахера данную информацию пока что не комментирует.

Михаєль является 7-кратным чемпионом "Формулы-1".