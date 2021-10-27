Сульшеру дали три матча на исправление ситуации

Сульшеру поставили ультиматум. Фото: Reuters

Руководство "Манчестер Юнайтед" дало 48-летнему Уле Гуннару Сульшеру три матча, чтобы он мог сохранить должность, сообщает The Telegraph.

Источники утверждают, что замена Сульшера не является неизбежной. Однако если результаты команды продолжат ухудшаться, норвежца отправят в отставку. Он знает, что находится под угрозой увольнения.

Фактически "Юнайтед" уже начал поиск нового тренера на случай увольнения Сульшера. Отчасти причина задержки решения об отставке в том, чтобы дать больше времени на переговоры с кандидатами.

"Юнайтед" встретится с "Тоттенхэмом" в субботу, 30 октября. А на следующей неделе сыграет с "Аталантой" в Лиге чемпионов. Потом "красным дьяволам" предстоит матч с "Манчестер Сити".

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"Манчестер Юнайтед" готов в скором времени назначить главным тренером команды Антонио Конте. Источник утверждает, что "Юнайтед" контактировал с окружением Антонио в понедельник и вторник. Близкие к Конте люди подтверждают, что Антонио готов принять данный вызов. После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге "красные дьяволы" располагаются на седьмом месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.