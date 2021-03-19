"Судейство вернулось "Шахтеру" бумерангом": обзор соцсетей после вылета украинских команд из Лиги Европы

Луиш Каштру и Дарио Срна. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" провели свои ответные матчи 1/8 Лиги Европы.

"Горняки" уступили "Роме" на НСК "Олимпийский" - 1:2, а киевляне проиграли в гостях "Вильярреалу" - 0:2. Оба украинские представители прекращают участие в турнире.

Gazeta.ua собрала оценки соцсетей после матчей представителей Украины в еврокубках.

Футбольный эксперт и менеджер Вячеслав Заховайло насчитал 2 пенальти в ворота "Ромы".

"Вот и вернулось судейство "Шахтеру" бумерангом. Футбольный Бог существует. Было два момента с пенальти в ворота "Ромы". Второй стопроцентный, но судья не поставил. Вот теперь фаны "Шахты" ощутили на себе что значит несправедливость.

Могла "Шахта" сыграть лучше? Однозначно в мастерстве не уступали. Но в обороне ... проходной двор ... и видно что многие игроки потеряли мотивацию играть за "Шахтер".

Многие игроки потеряли мотивацию играть за "Шахтер"

Журналист ТРК "Киев" Руслан Свирин считает, что не стоит критиковать "Динамо" за вылет из еврокубков.

"Еще раз 0:2 от испанцев и еврокубковую тему для" Динамо "закрыто. Упрекать этому составу за второе поражение от "Вильярреала" смысла не вижу. Потому что сейчас идут времена, которые принято считать" приобретение опыта ". Пройти в этом состоянии (еще и ковид карты путал) групповой этап Лиги чемпионов с "Барсой" и "Ювентусом" по соседству, добраться 1/8 Лиги Европы - хороший результат. Теперь важно сосредоточиться на чемпионате Украины и не терять своего ".

Журналист и комментатор Игорь Цыганык отмечает, что Украина потеряла прямую путевку в Лигу чемпионов.

"Вот и потеряли мы прямую путевку в группу Лиги чемпионов! Естественный ход событий! Не вытянут "Динамо" и "Шахтер" клубный коэффициент! Нам срочно надо третий клуб!"

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Итальянский скаут Алекс Великих считает, что в поражении от "Ромы" виновный не только наставник "Шахтера" Луиш Каштру.

"Отсутствие центрального нападающего, опорника, центрального защитника - это явно не к тренеру".

Журналист сайта "Трибуна" Александр Сажко отмечает слабый уровень украинских команд.

"Матчи с "Ромой" и "Вильярреалом" показали реальный уровень наших клубов в еврокубках.

Сейчас все показательно. У всех была возможность нормально подготовиться. У всех было игровой тонус. Во всех не было критических проблем с имеющимся составом (так то проблем полно, но здесь не о трансферах).

И уровень "Шахтера" и "Динамо" оказался одинаково печальным. Проиграть командам из Испании и Италии не стыдно. Но проиграть настолько безнадежно - вот это показательно.

"Шахтер" и "Динамо" и правда сейчас близки по уровню. Но это не киевляне сократили большую часть отставания (хотя Мирча свое дело и сделал хорошо, но он не мессия, как бы ни хотелось фанатам "Динамо"), а очень сильно отступили "горняки". Возможно, временно. По крайней мере так казалось еще до начала второй части сезона - ведь причины были. Но теперь уже есть сомнения, что легко все наладится.

Проиграть командам из Испании и Италии не стыдно. Но проиграть настолько безнадежно - вот это показательно

Когда мало все сломаться с таким подходом, но, казалось, что этот сезон еще дотерпит на старых дрожжах. Класс, ведь все равно есть для уровня УПЛ, но, оказывается, без обновления не может так долго ни одна команда. Даже в УПЛ.

Теперь осталось определить лучшего из худших во внутреннем чемпионате. Наверное, впервые сомневаюсь, что "Шахтер" выиграет УПЛ - уж больно он безвольный в последних матчах, даже по своим меркам. Такие команды не имеют права выигрывать титул.

Спортивный журналист Иван Вербицкий ставит в пример "Динамо" Загреб. Хорваты выбили "Тоттенхэм" из Лиги Европы.

"С нетерпением ожидаю, как" Динамо "заликнет от середняка испанской Примеры еще два-три во втором тайме и по итогам еврокубковой кампании Мистеру начнут благодарить за евровесну.

Потому что это такое невероятное достижение: замучить 1:0 "Ференцварош" в декабре, с трудом обыграть обескровленный из-за коронавируса "Брюгге" в феврале и после всего безнадежно продуть "Вильярреала".

И то на фоне "Динамо" с Загреба, которое смогло после выездных 0:2 победить одну из лучших команд английской Премьер-лиги - "Тоттнгем" Жозе Моуриньо.

Что-то сомневаюсь, что тренер хорватов Дамир Кржнар отриуе € 3 млн в год ".

Жеребьевка 1/4 Лиги Европы состоится 19 марта. Начало в 14:00. В четвертьфинал ЛЕ вышли: "Аякс", "Рома", "Вильярреал", "МЮ", "Гранада", "Арсенал", "Динамо" Загреб и "Славия".