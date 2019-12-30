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понедельник, 30 декабря 2019 21:20

Судьба Беседина решится после 6 января

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Судьба Беседина решится после 6 января
УЕНа финише сезона Беседин был практически безальтернативным форвардомФА подо

В январе 2020 года УЕФА продолжит расследование по проваленном допинг-тесте форварда киевского "Динамо" Артема Беседина после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме" (3:4).

УЕФА уведомил Украинскую Ассоциацию футбола, что рассмотрение дела состоится после 6 января. Пока нет конкретной информации, в чем именно подозревается Беседин. Об этом пишет Sport.ua.

Ранее сообщалось, что последний день решения вопроса – 19 января 2020 года.

23-летний нападающий отстранен на 30 дней от любой футбольной деятельности.

"Динамо" заявило, что на данный момент выясняются все нюансы и обстоятельства инцидента.

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В текущем сезоне футболист забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах за киевский клуб.

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