Судьба Беседина решится после 6 января

В январе 2020 года УЕФА продолжит расследование по проваленном допинг-тесте форварда киевского "Динамо" Артема Беседина после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме" (3:4).
УЕФА уведомил Украинскую Ассоциацию футбола, что рассмотрение дела состоится после 6 января. Пока нет конкретной информации, в чем именно подозревается Беседин. Об этом пишет Sport.ua.
Ранее сообщалось, что последний день решения вопроса – 19 января 2020 года.
23-летний нападающий отстранен на 30 дней от любой футбольной деятельности.
"Динамо" заявило, что на данный момент выясняются все нюансы и обстоятельства инцидента.
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В текущем сезоне футболист забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах за киевский клуб.
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