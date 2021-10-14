Суд в Лозанне обязал заплатить "Динамо" $5 млн

Дерлис Гонсалес выступал за "Динамо" три сезона. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" получить $5 млн от парагвайской "Олимпии".

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал "Олимпию" из Асунсьона погасить долг киевлян за переход вингера Дерлиса Гонсалеса. Парагвайский гранд обязан заплатить за 45 дней, сообщает D10.

В феврале 2020-го парагвайцы договорились о выкупе 50% прав на Дерлиса и должны были выплатить всю сумму четырьмя траншами. Однако, впоследствии "Олимпия" предложила другие условия, от которых "Динамо" отказалось и обратилось в CAS.

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Финансовый советник "Олимпии" заявил о нехватке средств для реализации решения суда в Лозанне. Однако, клубные боссы уже начали поиски потенциальных инвесторов для урегулирования проблемы.

Дерлис Гонсалес выступал за "Динамо" с 2015 по 2018 годы после чего перешел на правах аренды в "Сантос". Парагвайский футболист должен был заменить Джермейна Лэнса, но так и не смог заиграть в команде.

16 октября "Динамо" сыграет в гостях против ФК "Львов". Отчет об игре читайте на нашем сайте.