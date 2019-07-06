Суд отобрал у "Стяуа" все европейские трофеи

Гол Хаджи позволи "Стяуа" победить "Динамо" в матче за Суперкубок

В Румынии состоятся суд между владельцем "Футбольного клуба Стяуа Бухарест" (ФКСБ) Джиджи Бекали и боссом просто "Стяуа" Флорином Талпан. По итогам процесса "Стяуа" отсудила у ФКСБ огромное количество трофеев, включая Кубок чемпионов 1986 года, а также Суперкубок Европы-1986, который бухарестцы добыли благодаря победе над киевским "Динамо" со счетом 1:0 в феврале 1987 года.

Основанный 7 июня 1947 года клуб румынской армии, который с 1961 по 2017 год носил имя "Стяуа", позже был переименован в ФКСБ. Причиной тому послужила позиция военного ведомства Румынии: поскольку футбольное подразделение с 1998 года выделилось в самостоятельный спортивный клуб и перестало иметь какое-либо отношение к армии, был создан новый "Стяуа". В суде новосозданные армейцы отстояли право на название "Стяуа" и на клубный герб, а сам клуб начал выступать в четвертом дивизионе Румынии – пишет "Сегодня"

И вот в Бухаресте состоялось заседание трибунала, на котором было установлено, что "Стяуа", играющий в четвертом дивизионе, признается правопреемником оригинального клуба, выигрывавшего Кубок европейских чемпионов в 1986 году. В итоге все трофеи, добытые оригинальным клубом с 1947 по 2003 год, перешли от ФКСБ к "Стяуа". Это 21 чемпионство в Румынии, 20 побед в Кубке страны, 4 победы в Суперкубке Румынии, Кубок чемпионов 1986 года и Суперкубок Европы по итогам того же сезона.

В то же время ФКСБ оставил за собой все трофеи, завоеванные после 2003 года (при Бекали) – 5 чемпионств в Румынии, 2 победы в Кубке страны, 2 победы в матчах за Суперкубок Румынии, и 2 победы в Кубке румынской лиги. Кстати, Джиджи Бекали уже заявил румынским СМИ, что будет обжаловать решение в апелляционном суде.

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"Стяуа" выиграла Кубок чемпионов в 1986 году, обыграв в серии пенальти "Барселону" - 2:0. В феврале следующего года румыны обыграли "Динамо" Киев - 1:0 в матче за Суперкубок.