Страшно за Ломаченко. Жестокий Лопес уничтожил Комми

Комми продержался полтора раунда

Американец Теофимо Лопес стал обладателем чемпионского пояса по версии IBF в легком весе, нокаутировав во втором раунде предыдущего чемпиона из Ганы Ричарда Комми. Об этом сообщает "Трибуна".

22-летний боксер буквально снес своего соперника во втором раунде. Сначала Теофимо попал правый прямой навстречу, который заставил Комми упасть.

Лопес бросился добивать соперника, и сделал это очень успешно – рефери заслуженно остановил поединок.

Одним из наиболее ожидаемых поединков 2020 года теперь становится бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между обладателем трех остальных поясов украинцем Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. Ранее, Теофимо и его отец-тренер не раз оскорбительно обращались в адрес украинца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главный критик прилетел в Лондон посмотреть на Ломаченко

Сам Ломаченко находился в Нью-Йорке на поединке и после боя вышел в ринг.