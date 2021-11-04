Стоит ли ждать возвращения Маркевича? Стало известно, кто будет тренировать "Металлист" в следующем сезоне

Александр Кучер возглавляет "Металлист" с 2020 года. Фото: ФК "Металлист"

Наставник "Металлиста" 39-летний Александр Кучер имеет полное доверие от руководства харьковского клуба.

Тренер будет работать в следующем сезоне, рассказал журналист Игорь Цыганик.

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"У Кучера полное доверие. И со стороны президента, и со стороны директора клуба и со стороны игроков. Кажется, растет хороший тренер в Харькове.

Он будет тренером "Металлиста" в УПЛ", - сказал журналист в эфире "Цыганик LIVE".

В текущем сезоне "Металлист" занимает первое место в первой лиге. Команда Кучера на семь очков опережает ближайшего преследователя "Кривбасс". Александр Кучер известен своими выступлениями за "Металлист" и "Шахтер". С 2020 года работает на тренерском посту.